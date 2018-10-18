Макс Ферстаппен: "Машины в 2019 году станут уродливее"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен не очень доволен тем, как будут выглядеть машины после введения изменений в регламент с 2019 года. В частности, изменится конфигурация переднего и заднего антикрыла.

– Говорят, что это поможет борьбе на трассе, – цитирует F1Today Ферстаппена. – Возможно, это поможет. Но я уже читаю в прессе, что прижимная сила в следующем году будет такой же, как и в этом. Поэтому вряд ли это даст большое преимущество. Только машины будут выглядеть уродливее. Хотя, возможно, дизайн улучшат постепенно.