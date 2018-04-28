Макс Ферстаппен: "Был сильный ветер, и я не понял, как потерял заднюю часть болида"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен объяснил свою ошибку в свободных заездах "Гран-при Азербайджана". В первой практике его развернуло в шестом повороте.

– Был сильный ветер, и я не понял, как потерял заднюю часть болида, меня развернуло, я попал в стену, – цитирует F1i Ферстаппена. – К сожалению, в той части трассы было скользко, и я не смог поймать машину. Хорошо, что это не повлияло на ход дальнейшей практики. Механики отлично справились с ремонтом машины. С оптимизмом смотрим на дальнейшие выступления в Баку. Мы еще можем прибавить, хотя и конкуренты должны сильнее выступить в квалификации. У нас есть определенный запас.