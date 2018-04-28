Макс Ферстаппен: "Был сильный ветер, и я не понял, как потерял заднюю часть болида"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен объяснил свою ошибку в свободных заездах "Гран-при Азербайджана". В первой практике его развернуло в шестом повороте.
– Был сильный ветер, и я не понял, как потерял заднюю часть болида, меня развернуло, я попал в стену, – цитирует F1i Ферстаппена. – К сожалению, в той части трассы было скользко, и я не смог поймать машину. Хорошо, что это не повлияло на ход дальнейшей практики. Механики отлично справились с ремонтом машины. С оптимизмом смотрим на дальнейшие выступления в Баку. Мы еще можем прибавить, хотя и конкуренты должны сильнее выступить в квалификации. У нас есть определенный запас.
Millwall82
4 из 4. страйк)
10:11
Radej
Если серьезно, мы недавно на другом ресурсе обсуждали эту тему и пришли к выводу что Максу просто не очень подходит новый РБ. Есть ощущение что РБ не так стабильна в задней части как в прошлые годы, возможно несколько уменьшили продольный наклон машины, являющийся характерной чертой газировочных или на это повлияли какие-то другие конструкционные решения связанные с желанием увеличить максимальную скорость за счет прижима. И у Макса, который отличается агрессивным стилем вождения, частенько срывает заднюю часть на торможениях и при агрессивном (извините за тавтологию) разгоне. С одной стороны конечно иметь свой стиль вождения, тем более когда он радует болельщиков это плюс, с другой на протяжении нескольких гонок давить тапку в пол при выходе из поворота зная что может сорвать не очень умно, уже давно пора найти золотую середину, все же несмотря на юный возраст всю жизнь в автоспорте. Ну и конечно ветер, как и прискакавший из боксов рено табун лошадей похоже на детский лепет, уж лучше вообще молчать.
09:52
abs68
начинается, то лишние 150 лошадей, то ветер, то Хэмилтон негодяй. Торо Россо внимательно следит за тобой, а внимательней всех Гасли.
09:34
Radej
Да ничего страшного Макс, ну подумаешь потерял, топай в боксы там ты ее обязательно найдешь, разобранную и окруженную толпой злых механиков.
09:32