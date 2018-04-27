Льюис Хэмилтон: "Уважения между мной и Феттелем стало больше"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что между ним и Себастьяном Феттелем из "Феррари" установились уважительные отношения. Журналисты в преддверии "Гран-при Азербайджана" вспомнили их конфликт во время гонки в Баку в прошлом году.

– Приятно видеть такую страсть в людях, с которыми конкурируешь, – цитирует F1i Хэмилтона. – Приятно видеть, что они не идеальны. Потому что нет идеальных. Мы все ошибаемся, но люди обычно справляются с этим, идут вперед, извлекают уроки. С тех пор уважения между нами стало больше. Уверен, что это будет так и дальше.