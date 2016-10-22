Льюис Хэмилтон: "С точки зрения проверки надежности день прошел на ура"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, показавший третье время во время второй практики "Гран-при США" отметил, что необходимо тщательно проанализировать собранные данные для успешного выступления в гонке. Во время первой практики британец показал первое время.

– С точки зрения проверки надежности и выполнения намеченной программы день прошел на ура, – цитирует Autosport Хэмилтона. – У нас не было никаких данных с прошлого года для сравнения, поэтому нам с Нико пришлось проехать как можно больше кругов, чтобы со всем разобраться и все понять. Чтобы быть готовыми завтра, нам нужно тщательно проанализировать все данные.