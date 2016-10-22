08:43 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "С точки зрения проверки надежности день прошел на ура"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, показавший третье время во время второй практики "Гран-при США" отметил, что необходимо тщательно проанализировать собранные данные для успешного выступления в гонке. Во время первой практики британец показал первое время.

– С точки зрения проверки надежности и выполнения намеченной программы день прошел на ура, – цитирует Autosport Хэмилтона. – У нас не было никаких данных с прошлого года для сравнения, поэтому нам с Нико пришлось проехать как можно больше кругов, чтобы со всем разобраться и все понять. Чтобы быть готовыми завтра, нам нужно тщательно проанализировать все данные.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37547-niko-rosberg-v-rasklad-sil-mozhet-vmeshatsya-pogoda

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