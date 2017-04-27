Льюис Хэмилтон: "Не думаю, что гонка в Сочи будет сложной"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в преддверии "Гран-при России" отметил, что во время гонки может быть два развития событий. По его словам, от погоды проблем он не ждет, передает корреспондент "СЭ" Мария МАРКОВА.

- Насколько полезными и результативными были тестовые заезды в Бахрейне?

- Тесты - моя самая нелюбимая вещь. Возможно, даже больше, чем интервью. Все дело в том, что сейчас появилось столько всего нового: выбор покрышек, доработки машины, разница между трассами. Над всем этим нужно работать. Так что, по большому счету у меня просто не было выбора. Нам нужно продолжать работать, нужно улучшать многие вещи.

- Каких сложностей ждете от "Гран-при России"?

- Не думаю, что гонка будет такой уж сложной. Может быть два варианта развития событий: трасса довольно мягкая - возможно, придется делать дополнительные остановки на замену покрышек, или использовать другие шины. А может быть и отличная гонка с одним пит-стопом. Погода в Сочи вполне комфортная, есть небольшой ветерок и вроде бы не ожидается большим проблем от природы.

- Удивлены тем, какие результаты показывает сейчас "Макларен"?

- "Макларен", безусловно, неотъемлемая часть моей спортивной биографии. И мне очень жаль, что такая команда сейчас далеко не в числе лидеров. Но дела не всегда идут так, как мы того хотим. Часто это случается по независящим от нас причинам, порой из-за каких-то неверных действий. Считаю не совсем правильным делать выводы, не находясь в команде. Хотелось бы, чтобы у них все наладилось.