Льюис Хэмилтон: "Гонка в Баку стала самой сложной на моей памяти"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон назвал гонку "Гран-при Азербайджана" самой сложной в карьере. Британец одержал победу, когда перед финишем сошел с дистанции его партнер по команде Валттери Боттас.
– Вероятно, это самая сложная гонка на моей памяти, – цитирует F1Today Хэмилтона. – Да, это так. Постоянно дул ветер, который осложнял работу. Мы ехали словно по мокрой трассе. Настолько сложными были условия. Гонка по уровню напряжения была похожа на дождевую.
hardcore f1 fan
Дайте ему медаль "покорителя ветров", в других ветер то не дул))
10:50