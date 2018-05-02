Льюис Хэмилтон: "Гонка в Баку стала самой сложной на моей памяти"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон назвал гонку "Гран-при Азербайджана" самой сложной в карьере. Британец одержал победу, когда перед финишем сошел с дистанции его партнер по команде Валттери Боттас.

– Вероятно, это самая сложная гонка на моей памяти, – цитирует F1Today Хэмилтона. – Да, это так. Постоянно дул ветер, который осложнял работу. Мы ехали словно по мокрой трассе. Настолько сложными были условия. Гонка по уровню напряжения была похожа на дождевую.