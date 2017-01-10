Лоу ведет переговоры о переходе из "Мерседеса" в "Уильямс"

Технический директор "Мерседеса" Пэдди Лоу может перейти в "Уильямс". Как сообщает Auto Motor und Sport, команды ведут переговоры по контракту со специалистом, который в "Уильямсе" займет место руководителя, а Клэр Уильямс, осуществляющая сейчас оперативное руководство, переместится на пост исполнительного директора.

По данным источника, Лоу не хочет быть техническим директором, но готов совмещать посты в "Уильямсе", пока не освободится из "Торо Россо" Джеймс Ки, чей контракт истекает в 2018 году. Напомним, предыдущим техническим директором "Уильямса" был Пэт Симондс, решивший завершить карьеру.