09:07 | ФОРМУЛА-1

Лоу ведет переговоры о переходе из "Мерседеса" в "Уильямс"

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Технический директор "Мерседеса" Пэдди Лоу может перейти в "Уильямс". Как сообщает Auto Motor und Sport, команды ведут переговоры по контракту со специалистом, который в "Уильямсе" займет место руководителя, а Клэр Уильямс, осуществляющая сейчас оперативное руководство, переместится на пост исполнительного директора.

По данным источника, Лоу не хочет быть техническим директором, но готов совмещать посты в "Уильямсе", пока не освободится из "Торо Россо" Джеймс Ки, чей контракт истекает в 2018 году. Напомним, предыдущим техническим директором "Уильямса" был Пэт Симондс, решивший завершить карьеру.

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