Лэнс Стролл: "Уильямс" не обновлял машину с первой гонки"

Пилот "Уильямса" Лэнс Стролл раскритиковал команду за отсутствие обновлений машины с самого начала сезона. Все остальные команды по несколько раз за сезон улучшали свои болиды.

– Машина просто не была конкурентоспособной, – цитирует F1Today Стролла. – Мы выживали в каждой гонке, а не боролись. Мы весь год плетемся в конце пелотона. Машина не дорабатывалась с Австралии. Я не думаю, что были какие-то улучшения. Тот же "Заубер" на нашем фоне сделал много шагов вперед за год. Это был год выживания.