Квят на "Феррари" будет тестировать дождевую резину

Резервный пилот "Феррари" Даниил Квят впервые сядет за руль болида итальянской команды во время тестов резины "Пирелли". Как сообщает F1i, россиянин за рулем "Феррари" будет работать на автодроме Фиорано 20 апреля. "Пирелли" тестирует новую дождевую резину с помощью итальянской команды. Сегодня работу за рулем проводил пилот программы развития "Феррари" Антонио Джовинацци.
"Пирелли" имеет право на 25 тестовых дней по ходу сезона, при этом она должна справедливо их распределить между командами. После "Феррари" в тестах резины в мае будут участвовать "Макларен" и "Хаас".
adehduard
А потом зимнюю
07:13 20 апреля
Джонни Барабек
Guys, this car's going too fast. Someone added capacity!!!
22:18 19 апреля
КолобокКолобков
было-бы странно в новости про изю упоминать Жана Алези...
20:39 19 апреля
staerswimmer23
Всё таки любит колобок Квята! В каждой новости его упоминает!
20:08 19 апреля
hardcore f1 fan
КолобокКолобков как по-итальянски "сорри,гайс"?______scusate ragazzi
16:52 19 апреля
stormtrooper501
А по-голландски как?
15:44 19 апреля
КолобокКолобков
mi spiace,ragazzi
15:33 19 апреля
КолобокКолобков
как по-итальянски "сорри,гайс"?
15:32 19 апреля