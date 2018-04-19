Квят на "Феррари" будет тестировать дождевую резину

Резервный пилот "Феррари" Даниил Квят впервые сядет за руль болида итальянской команды во время тестов резины "Пирелли". Как сообщает F1i, россиянин за рулем "Феррари" будет работать на автодроме Фиорано 20 апреля. "Пирелли" тестирует новую дождевую резину с помощью итальянской команды. Сегодня работу за рулем проводил пилот программы развития "Феррари" Антонио Джовинацци.

"Пирелли" имеет право на 25 тестовых дней по ходу сезона, при этом она должна справедливо их распределить между командами. После "Феррари" в тестах резины в мае будут участвовать "Макларен" и "Хаас".