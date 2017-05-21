Кристиан Хорнер: "Тесты шин "Пирелли" несколько навредили "Ред Буллу"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что его команде навредили тесты шин в прошлом году. Команда помогала "Пирелли" разрабатывать шины под новый регламент, однако итоговый вариант резины оказался не таким, к которому готовился "Ред Булл" на основании тестов.

– Очевидно, что изменения в регламенте были слишком серьезными, – цитирует Motorsport Хорнера. – Работа на тестах "Пирелли" нам несколько навредила. Нынешние шины отличаются от тех, которые мы тестировали. Это могло повлиять на направление нашего развития. Я бы не сказал, что это главный фактор, но такое возможно. "Мерседес" и "Феррари" лучше подстроились к новым правилам.

Но мы знаем, над какими слабостями нам нужно работать. Это уже половина дела. Во время предсезонных тестов в Барселоны мы проехали не так много кругов, как хотелось бы. Это тоже помешало настроить машины должным образом. Но мы работаем над этим, и вторая часть сезона будет лучше.