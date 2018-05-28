Кристиан Хорнер: "Риккьярдо сделал нечто невероятное"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер выразил восторг по поводу выступления Даниэля Риккьярдо на "Гран-при Монако". Австралиец одержал победу в гонке, хотя у него сломалась часть системы рекуперации энергии, и он стал терять мощность двигателя.

– Даниэль сделал нечто невероятное, – цитирует Sky Sports Хорнера. – Он не выпустил гонку из рук. Хотя его машина стала терять мощность, вышел из строя MGU-K, что стоило ему около двух с половиной секунд на круге. Температуру тормозов и шин было сложно держать под контролем, но Даниэль проехал всю гонку так, словно ничего не случилось. Когда мне инженеры сказали, что нам, возможно, придется сойти с дистанции, я ответил: "Это Монако, мы лидируем и продолжаем гонку". Даниэль не подвел. Это просто невероятно.