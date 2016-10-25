Кристиан Хорнер: "Ред Булл" должен извлечь выгоду из борьбы Росберга и Хэмилтона"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер заявил, что в трех оставшихся гонках сезона-2016 его команда должна быть готова к тому, чтобы воспользоваться ошибками гонщиков "Мерседеса", сражающихся за победу в чемпионате. Также функционер не смог однозначно ответить на вопрос о будущем чемпионе.

– Теперь, когда чемпионат выходит на финишную прямую и напряженность между двумя гонщиками "Мерседеса" нарастает, мы должны постараться извлечь выгоду из возможных проблем между ними, – цитирует Autosport Хорнера. – Они были лучшими во всех гонках этого сезона, поэтому нет никаких причин, по которым у них должны возникнуть проблемы с темпом в трех оставшихся "Гран-при". Но мы должны быть готовы к тому, что воспользоваться их ошибками.

Конечно, нам удалось сократить отставание – разница в нескольких последних гонках была небольшой. Вряд ли они старались ехать медленно после заключительного пит-стопа, поскольку все-таки они борются за чемпионский титул. Поэтому радует, что мы могли поддерживать их темп – это огромный шаг вперед для нас в этом году.

Если Росберг финиширует вторым в трех оставшихся гонках, то Хэмилтону не хватит времени. Но всякое может произойти: сход, прокол колеса. Если Хэмилтон при этом выиграет, то ситуация в чемпионате сразу изменится в его в сторону. Его задача – победить во всех трех оставшихся гонках, а то, что происходит с другой машиной, от него не зависит.