Кристиан Хорнер: "Ферстаппен и Риккьярдо поедут на базу "Ред Булла" и извинятся перед сотрудниками"

Пилоты "Ред Булла" Макс Ферстаппен и Даниэль Риккьярдо извинятся перед всеми сотрудниками команды за столкновение в гонке "Гран-при Азербайджана". Они для этого нанесут визит на базу "Ред Булла" в Великобритании.

– В Испании все будет хорошо, я в этом уверен, – цитирует Sky Sports главу команды Кристиана Хорнера. – Они знают, что допустили ошибку. Это заметно по их поведению. Перед гонкой в Барселоне они отправятся в Англию, чтобы лично извиниться перед всеми сотрудниками, потому что это командный вид спорта, о чем они забыли, видимо. Они несут ответственность за свои действия, потому что работают в интересах команды, которая платит им зарплату.