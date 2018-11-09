Клэр Уильямс: "У нас много проблем, но мы не выносим грязное белье на публику"

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс призналась, что результаты команды в 2018 году ее шокировали. Британская команда занимает последнее место в Кубке конструкторов и неконкурентоспособна на протяжении всего сезона.

– Это был большой шок, – цитирует F1 Уильямс. – Я ждала, что мы выступим гораздо лучше. Думаю, все этого ждали, включая наших многочисленных поклонников по всему миру. Мы думали, что у нас будет более быстрая машина. Но сразу же стало ясно, что все не так. Я не могла поверить, что "Уильямс" так слаб и оказывается на дне. С нетерпением жду, когда же этот сезон закончится. У нас множество проблем, мы все это обсуждаем, но не выносим грязное белье на публику. Я даже горжусь, что в команде не произошло взрыва. Мы могли бы сорваться, всех уволить, разругаться, но этого не случилось. Мы все обсуждаем, разговариваем, оцениваем.