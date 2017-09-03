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Клэр Уильямс: "На "Гран-при Италии" Стролл выступил фантастически"


Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс осталась довольна результатами команды на "Гран-при Италии", особенно выделив гонку Лэнса Стролла.

 
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Благодаря штрафам пилотов "Ред Булла" 18-летний канадец стартовал со второго места. И хотя ему не удалось удержаться на высоких позициях, он все же заработал очки в четвертый раз в сезоне, финишировав седьмым. А его напарник Фелипе Масса закончил гонку в Монце на восьмом месте – таким образом, в Италии "Уильямс" набрал десять очков.

– Было здорово заработать все эти очки сегодня, – приводит Motorsport слова Клэр Уильямс. – Мы увеличили отрыв от "Торо Россо". На обеих машинах были некоторые проблемы с перегревом, так что отрадно финишировать на седьмом и восьмом местах.

Вчера и у Лэнса, и у Фелипе был прекрасный день. Квалификация, которую провел Лэнс, показала его уровень. Думаю, в этот уик-энд он проделал фантастическую работу, особенно вчера, когда он впервые пилотировал машину в дождь.

Дополнительная информация

https://ru.motorsport.com/f1/news/vystuplenie-strolla-v-montse-voskhitilo-kler-uilyams-949032​

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