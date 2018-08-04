Кими Райкконен: "В определенный момент сезона интересы команды становятся приоритетными"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен рассчитывает провести в команде еще один год. Шансы финна остаться стали выше после смерти главы "Феррари" Серджо Маркьонне, который хотел заменить Райкконена на Шарля Леклера уже в 2019 году.

– Конечно, я хотел бы остаться в "Феррари", – цитирует F1i Райкконена. – Но это решение команды, и мне остается только ждать. Я привык к такой ситуации и сосредоточен на своей работе, не задаю лишних вопросов. У меня хорошие отношения с Феттелем, он поддерживает идею продления контракта со мной. Нам приятно работать друг с другом. У нас общие цели – сделать "Феррари" чемпионом мира. Для этого я готов на командную игру, когда это будет полезно. В определенный момент сезона интересы команды становятся приоритетными. Это не ново для меня.