Кими Райкконен: "Технические проблемы берутся из ниоткуда"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен выразил недовольство гонкой "Гран-при Японии". Финн показал пятый результат.

– Стартовая позиция не была идеальной, – цитирует Grand Prix Райкконена. – Я прилично стартовал на "софте", пытался прорваться, но в борьбе с "Рено" слишком широко вышел и потерял ряд позиций. Пришлось отыгрывать их. Машина сложно управлялась, баланс был не лучшим. Порой круги проходились легко, порой возникали сложности. Мы оказались очень далеко от конкурентов. Итог, конечно, далеко не лучший.

Что касается Феттеля, то я не знаю, что у него произошло. За последние годы мы добились большого прогресса, но теперь вдруг стали появляться технические проблемы, которые берутся из ниоткуда. Это странно. Машины работают отлично, а в воскресенье случается проблема, которой никто не ждет. Нужно разбираться в этом.