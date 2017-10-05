Кевин Магнуссен: "В "Формуле-1" множество бессмысленных правил"

Гонщик "Хааса" Кевин Магнуссен выразил мнение, что в "Формуле-1" много правил, не имеющих смысла. По его словам, пилотам должны разрешить борьбу на трассе, не ограничивая их маневры.

– У нас на трассе слишком много правил. Понятно, что они нужны, – приводит Sportsmole слова Магнуссена. – Но не такие, которые бы ставили под сомнение каждый из твоих маневров.

Справедливо, когда вам нельзя выдавить соперника с трассы на прямом участке. При этом множество правил просто бессмысленны. Нам должны разрешить вести на трассе борьбу.