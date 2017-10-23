Источник: "Торо Россо" и "Ред Булл" не видят смысла в сотрудничестве с Квятом

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят вряд ли вернется за руль болида итальянской команды в следующем году. Как утверждает ВВС со ссылкой на источник, близкий к "Ред Буллу", в команде не видят смысла в продолжении сотрудничества с Квятом. По словам источника, функция "Торо Россо" – подготовить потенциальную замену гонщикам "Ред Булла". Однако россиянина уже не рассматривают в этом качестве, поэтому нет причин продолжать с ним сотрудничество.

Напомним, что Квята в Малайзии и Японии заменял Пьер Гасли, россиянин выступил в США, заняв десятое место, а в Мексике его место займет все тот же Гасли, который выступит в паре с дебютантом "Торо Россо" Брендоном Хартли. О том, кто выступит в двух последних гонках в Бразилии и Абу-Даби, не сообщается.