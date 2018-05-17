Хеви Пухолар: "Леклер - будущий чемпион"

Главный инженер "Заубера" Хеви Пухолар считает Шарля Леклера будущим чемпионом "Формулы-1". В первых пяти гонках за "Заубер" монегаск набрал девять очков.

– Он будущий чемпион, это точно, – цитирует F1i Пухолара. – Он очень требователен к себе. Это свойство великих. Он во всем хочет добиться максимума и не удовлетворяется малым. Такой характер часто приводит к победам, потому что такие люди ищут пределы. В начале сезона он допустил некоторые ошибки, но это нормально. Когда ты приходишь из "Формулы-2", где все выиграл, тебя шокирует уровень "Формулы-1". "Заубер" – идеальное место, чтобы учиться.