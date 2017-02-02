Герхард Бергер: "Феттель допустил ошибку, перейдя в "Феррари"

Известный в прошлом пилот "Формулы-1" Герхард Бергер считает, что Себастьян Феттель допустил ошибку, перейдя в "Феррари" в 2014 году. По его мнению, Феттель должен был остаться в "Ред Булле", с которым становился чемпионом.

– Шумахер, например, пришел в "Феррари" из "Бенеттона" с несколькими инженерами, – цитирует Motorsport Бергера. – Себастьяну следовало перейти в "Феррари" в таком же режиме, убедить ключевых членов "Ред Булла" пойти с ним. А переход в "Феррари" в одиночку был ошибкой. Не думаю, что и в этом году "Феррари" добьется прогресса.