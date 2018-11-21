Генеральный директор концерна Renault-Nissan-Mitsubishi арестован в Японии

Генеральный директор концерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон арестован в Японии. Как сообщает ВВС, ему предъявлены обвинения в мошенничестве и финансовых махинациях. В Nissan выступили с заявлением о том, что Гон также использовал активы компании в личных целях. Он уже был снят со всех своих должностей.

После новости об аресте Гона акции Renault в Париже упали на 13 процентов. Ситуацией заинтересовался и президент Франции Эммануэль Макрон, который намерен проследить, чтобы стабильности компании ничего не угрожало.

Пока нет ясности в том, как это скажется на судьбе команды "Рено" в "Формуле-1", однако Гон изначально был против участия компании в автогонках, поэтому негативных последствий в команде не ждут.