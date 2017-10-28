Франц Тост: "Велика вероятность, что Хартли и Гасли - это состав "Торо Россо" на следующий сезон"

Руководитель команды "Торо Россо" Франц Тост отметил, что в следующем сезоне за команду могут выступить Брендон Хартли и Пьер Гасли. Ранее он подтвердил, что систему "Ред Булла" покинул Даниил Квят.

– Мы хотим проверить Хартли и Гасли в оставшихся гонках, поскольку велика вероятность, что это состав команды на следующий сезон, – цитирует Motorsport Тоста. – Брендон очень высококвалифицированный пилот, он очень конкурентоспособен. Я рад, что он вернулся в нашу систему. Надеюсь, что в следующем году у нас будет более качественная машина.