Франц Тост: "Торо Россо" довольна ролью подопытной для "Ред Булла"

Глава "Торо Россо" Франц Тост отметил, что его команду не смущает роль подопытных для экспериментов, которые помогут улучшить результаты "Ред Булла". В 2018 году на "Торо Россо" испытывались технологии моториста "Хонды", которая будет поставлять двигатели "Ред Буллу" в 2019 году.

– Если мы сможем помочь "Ред Буллу" выиграть титул в роли подопытных кроликов, то это произойдет, – цитирует F1Today Тоста. – Мы довольны этой ролью, потому что тоже увидим плоды своего труда. Мы тоже извлекаем пользу из этой модели сотрудничества. "Ред Булл" нам в ответ помогает.