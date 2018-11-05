Франц Тост: "Решение расстаться с Квятом было оптимальным на тот момент"

Глава "Торо Россо" Франц Тост доволен тем, что в следующем году в команду вернется Даниил Квят. По его словам, россиянин заслужил очередной шанс.

– Даниил получил новый шанс в "Формуле-1". Надеюсь, он им воспользуется, – цитирует Autosport Тоста. – Он заслуживает места в "Формуле-1". Его скорость не вызывает сомнений. Надеюсь, что год вне "Формулы-1" помог ему осмыслить все и встать на правильный путь, чтобы показать всем, на что он способен. Мы должны дать ему хорошую машину, чтобы он принес достойные результаты.

Мы всегда считали Квята хорошим пилотом, но с ним ранее пришлось расстаться, потому что не все работало так, как мы ждали. Бывали трудности в настройке машины, в пилотировании. Решение расстаться с ним было трудным, но оптимальным на тот момент, поскольку обе стороны утратили взаимное доверие. Он не был доволен нашей работой, а мы – его.