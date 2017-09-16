"Форс Индия" скорее всего будет переименована в "Форс Рейсинг"

Главный инженер "Форс Индии" Отмар Шафнауэр отметил, что команда близка к смене названия. Совладелец команды Виджей Малья не хочет, чтобы она ассоциировалась с Индией, власти которой преследуют его из-за налоговых нарушений.

– Мы сначала хотели выбрать название "Форс Уан", но вряд ли это одобрило бы руководство "Формулы-1", поскольку возникло бы недопонимание, особенно в случае с сокращением F1, – цитирует F1i Шафнауэра. – Новое название еще не утверждено, но у варианта "Форс Рейсинг" есть шансы. Мы должны только согласовать все со своими коммерческими партнерами.