"Форс Индия" продлила контракт с Пересом

"Форс Индия" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с Серхио Пересом. Для мексиканца предстоящий сезон в этой команде станет пятым по счету. Переговоры с ним затянулись из-за согласования условий с личными спонсорами Переса.

– Моим приоритетом всегда было сохранение места в "Форс Индии", – отметил Перес. – Эта команда позволила мне раскрыть талант, и я здесь очень доволен всем. Горжусь тем, чего мы достигли вместе. Думаю, впереди у нас многое. В этом году команда проделала замечательную работу.

Ранее "Форс Индия" подтвердила продолжение сотрудничества с другим своим пилотом Эстебаном Оконом.