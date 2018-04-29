Флавио Бриаторе: "Макларену" нужно поставить в болиде телевизор для Алонсо"

Менеджер Фернандо Алонсо Флавио Бриаторе выразил мнение, что испанскому пилоту нужно покинуть "Макларен". По его словам, конюшня не прогрессирует.

– В "Макларене" все очень плохо. Там такой же двигатель, как у "Ред Булл", однако команда находится нигде, – цитирует Бриаторе Nextgen-Auto. – Чтобы Алонсо во время гонок было интересно, "Макларену" нужно поставить в болиде телевизор. Он не может выступать так, как хочет.

Не знаю, останется ли Алонсо, но "Макларен" должен прогрессировать. У них есть хороший двигатель "Рено". В прошлом году были проблемы с "Хондой", однако теперь непонятно, в чем проблема. Болид "Макларена" просто слишком медленный.