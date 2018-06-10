Феттель выиграл Гран-при Канады, Сироткин - 17-й

Победителем Гран-при Канады стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Также он является лидером в зачете пилотов.

Второе место занял представитель "Мерседеса" Валттери Боттас. На третьем месте Макс Ферстаппен из "Ред Булла". В пятерку лучших также попали Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл") и Льюис Хэмилтон ("Мерседес"). Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин занял 17-е место, став последним из гонщиков, которые добрались до финиша. Для немецкого гонщика это третья победа в сезоне и 50-я в карьере. Со 121 очком он лидирует в зачете пилотов, опережая идущего вторым Хэмилтона на одно очко.

Монреаль

Гран-при Канады

Гонка

1. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари") – 70 кругов

2. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") +5,777

3. Макс Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") +5,894

4. Даниэль Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") +17,615

5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") +21,461

6. Кими Райкконен (Финляндия, "Феррари") +27,387

7. Нико Хюлькенберг (Германия, "Рено") +1 круг

8. Карлос Сайнс (Испания, "Рено") +1 круг

9. Эстебан Окон (Франция, "Форс-Индия") +1 круг

10. Шарль Леклер (Монако, "Заубер") +1 круг

11. Пьер Гасли (Франция,"Торо Россо") +1 круг

12. Ромен Грожан (Франция, "Хаас") +1 круг

13. Кевин Магнуссен (Дания, "Хаас") +1 круг

14. Серхио Перес (Мексика, "Форс-Индия") +1 круг

15. Маркус Эрикссон (Швеция, "Заубер") +2 круга

16. Стоффель Вандорн ( Бельгия, "Макларен") +2 круга

17. Сергей СИРОТКИН (Россия, "Уильямс") +2 круга

Сошли



Фернандо Алонсо (Испания, "Макларен")

Лэнс Стролл (Канада, "Уильямс")

Брендон Хартли (Новая Зеландия, "Торо Россо")