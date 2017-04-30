Фернандо Алонсо: "Я не смог финишировать четыре раза в четырех гонках"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо выразил разочарование тем, что не смог стартовать в гонке "Гран-при России". Испанец вынужден был завершить борьбу еще до старта из-за технических проблем.

– Это явно расстраивает: четыре гонки и четыре раза я не могу финишировать, – цитирует ВВС Алонсо. – На этот раз даже стартовать не смог. Это печально, но ничего не поделать. Я приезжаю, стараюсь быть как можно более быстрым, чтобы помогать команде. Просто надеюсь, что следующая гонка будет лучше. Я всего лишь пилот и помогаю команде, но она должна изучить картину в целом.