Фернандо Алонсо: "Не ожидал, что смогу финишировать в очках"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо, ставший 7-м на "Гран-при Бельгии", заявил, что не ожидал финишировать в очковой зоне. Отметим, что испанец стартовал с последнего места.

– Мы не могли себе даже представить, что финишируем в очках на такой трассе, как в Спа еще несколько месяцев назад, – приводит Sky Sports слова Алонсо. – Здорово, что "Макларен" прибавляет, ведь еще в прошлом году мы не могли сражаться с "Уильямс" здесь.

Мы движемся в правильном направлении. Вчера Баттон попал в десятку по итогам квалификации, а сегодня я финишировал в очковой зоне. Сегодня мы оставили позади не только "Уильямс", но также "Феррари" и "Ред Булл". Наверное, в воскресенье удача наконец повернулась к нам лицом, ведь это первая и единственная сессия уик-энда, которую я смог закончить.