Фернандо Алонсо: "Контакт с Массой - гоночный инцидент и не более"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо не считает, что действовал слишком жестко, обгоняя Фелипе Массу в конце гонки "Гран-при США". Испанец допустил контакт с болидом Массы, пройдя его, а потом обогнал и Карлоса Сайнса на "Торо Россо", став в итоге пятым.

– Мы с Массой боролись бок о бок, – цитирует F1i Алонсо. – Я не предпринимал в одиночку рискованный маневр. У Массы было достаточно места для действий. Думаю, это гоночный инцидент – не более.

После обгона Массы я изо всех сил атаковал, чтобы обойти "Торо Россо". Знал, что максимальная скорость на прямой у нее ниже, чем у нас. Поэтому достаточно было использовать DRS. Думаю, мы должны быть довольны результатом.