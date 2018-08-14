Фелипе Масса: "Ставлю Шумахера и Алонсо на один уровень"

Экс-пилот "Формулы-1" Фелипе Масса сравнил гонщиков Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо, поставив их в один ряд,а также отметил, что испанец мог бы добиться большего, если бы не его характер.

– Я ставлю талант Шумахера и Алонсо на один уровень, – приводит Marca слова Массы. – У Алонсо есть простота понимания гонки,быстрое вращение ... Он другой водитель, умный, быстрый, как и Шумахер. На самом деле, это два гонщика, с которыми трудно справиться. У меня были очень близкие отношения с Шумахером. Он помогал мне, учил меня и просто очень хорошо относился ко мне. Я хотел учиться у парня, который выиграл семь чемпионатов мира. С Алонсо у нас всегда были хорошие рабочие отношения. Только у него есть одна вещь: когда он опускает визор на шлеме – сразу становится другим человеком . И это в конечном итоге делит команду на два лагеря. Алонсо мог бы добиться большего, если бы не эта особенность его характера.

Ранее руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер опроверг слухи о том, что команда может пригласить Фернандо Алонсо. Такие разговоры появились после объявления об уходе в "Рено" Даниэля Риккьярдо с 2019 года.