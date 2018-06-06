Эстебан Окон: "В Монреале очень люблю поворот со "стеной чемпионов"

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон отметил, что ему нравится трасса в Монреале, где пройдет следующий "Гран-при". По словам француза, особенно завораживает поворот с так называемой "стеной чемпионов", где велик риск разбить машину.

– Мне нравится трасса в Монреале, – цитирует F1i Окона. – Это сложный трек, очень техничный. Здесь многое зависит от мастерства пилота. Очень люблю поворот со знаменитой "стеной чемпионов". В нем есть очень тонкая грань. Там очень легко ошибиться, и это будет фатально. В этом месте жесткое торможение, что позволяет совершить обгон, если грамотно подойти к повороту.