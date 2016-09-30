15:52 | ФОРМУЛА-1

Дженсон Баттон: "Асфальт в Малайзии сложный. Как в Сочи"

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Пилот "Макларена" Дженсон Баттон после пятничных свободных заездов "Гран-при Малайзии" выразил недовольство дорожным покрытием трассы. В этом году организаторы "Гран-при Малайзии" положили новый асфальт, изменив немного конфигурацию поворотов.

– Очень странные ощущения, – цитирует Motorsport Баттона. – Ты доверяешь этому покрытию, думаешь, что сцепление надежно, но оно внезапно пропадает. Трудно предсказывать поведение машины на таком асфальте. Он похож на тот, который уложен в Сочи. Тяжелое покрытие. Мы обычно чувствуем поворачиваемость, но тут она непредсказуема.

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