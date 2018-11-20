Дэвид Култхард: "Риккьярдо в одной лиге с Хэмилтоном"

Бывший пилот "Формулы-1" Дэвид Култхард считает, что гонщик "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо не уступает пятикратному чемпиону мира из "Мерседеса" Льюису Хэмилтону. Австралиец в следующем сезоне сменит "Ред Булл" на "Рено".

– В "Формуле-1" есть несколько суперзвезд. Как в хорошем фильме, – цитирует F1i Култхарда. – Конечно, это Хэмилтон, а также Макс Ферстаппен с его агрессивным стилем, Себастьян Феттель с его немецким характером. Я бы включил в эту лигу еще и Риккьярдо.

Конечно, в "Формуле-1" что-то не так. Об этом говорит хотя бы то, что пилот калибра Фернандо Алонсо не мог бороться с лучшими. Но я уверен, что тому же Риккьярдо в "Рено" будет лучше. Команда вкладывает огромные средства в развитие. Само подписание Даниэля – это громкое амбициозное заявление. Люди ставят крест на Риккьярдо и "Рено", но в 2019 году они могут преподнести сюрприз.