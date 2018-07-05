Де Ферран и Стелла заняли руководящие посты в "Макларене"

После отставки гоночного директора "Макларена" Эрика Булье в команде произошли перестановки в руководстве. Недавно назначенный консультантом Жил Де Ферран занял вакантный пост технического директора. Он будет работать в тесном контакте с Андреа Стеллой, который работает в "Маклерене" с 2014 года, а теперь переведен на должность директора по соревнованиям.

– Работа Андреа – максимизировать наш общий потенциал каждый уик-энд, – цитирует F1i руководителя команды Зака Брауна. – Жил будет играть более важную роль в спортивном аспекте, объединяя команду и пилотов.