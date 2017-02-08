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Даниил Квят: "Здорово вновь встретиться с инженерами "Торо Россо"

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Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят вчера посетил базу команды в Фаэнце. 22-летний россиянин признался, что был рад встретиться с инженерами. 

- Привет всем. Надеюсь, что у вас все хорошо. Я прилетел в Фаэнцу, чтобы встретиться с инженерами, масс-медиа, сотрудниками по маркетингу и другими работниками после зимнего перерыва, - сказал Квят в видеосообщении, опубликованном в твиттере команды. - Точнее, после так называемого зимнего перерыва, потому что мы почти все время были заняты тренировками, в то время как инженеры неустанно работали над новой машиной для нового регламента. Было здорово вновь увидеть всех сотрудников команды. Они работают на износ. Надеюсь, мы хорошо себя проявим на зимних тестах. С нетерпением жду нового вызова.

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