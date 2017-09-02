Даниил Квят: "Трасса в Италии не подходит "Торо Россо"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят, показавший в квалификации "Гран-при Италии" 14-й результат, отметил, что погодные условия сильно осложнили команде задачу. В завтрашней гонке россиянин будет стартовать с 10-го места благодаря штрафам ряда гонщиков.

– Сегодня определенно было непросто, – цитирует пресс-служба команды Квята. – У нас были некоторые проблемы с балансом и мне стоило больших усилий удерживать машину на трассе почти в каждом повороте и, вдобавок, были постоянные пробуксовски. В некоторых эпизодах было непросто выбрать шины для очередной попытки – условия на трассе требовали то дождевой, то промежуточной резины...

Но я рад решениям, которые сегодня принимались. В общем, для меня это была хорошая сессия – я полностью выложился. Завтрашняя гонка не будет легкой, особенно если она будет сухой, поскольку эта трасса нам не подходит. Но, несмотря на это, мы будем бороться, и тогда увидим, где мы будем на финише.