Уличная атлетика при поддержке Datsun
22:32 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Трасса в Италии не подходит "Торо Россо"

2

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят, показавший в квалификации "Гран-при Италии" 14-й результат, отметил, что погодные условия сильно осложнили команде задачу. В завтрашней гонке россиянин будет стартовать с 10-го места благодаря штрафам ряда гонщиков.

– Сегодня определенно было непросто, – цитирует пресс-служба команды Квята. – У нас были некоторые проблемы с балансом и мне стоило больших усилий удерживать машину на трассе почти в каждом повороте и, вдобавок, были постоянные пробуксовски. В некоторых эпизодах было непросто выбрать шины для очередной попытки – условия на трассе требовали то дождевой, то промежуточной резины...

Но я рад решениям, которые сегодня принимались. В общем, для меня это была хорошая сессия – я полностью выложился. Завтрашняя гонка не будет легкой, особенно если она будет сухой, поскольку эта трасса нам не подходит. Но, несмотря на это, мы будем бороться, и тогда увидим, где мы будем на финише.

2
})(window.document); } } }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(window, document, "yandexContextAsyncCallbacks"); } });
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

lavric999

Чего, яйц у Квята нет, бороться перестал?! Не мужик!

23:31

ТолькоТоронто

Бесполезный мажор

22:40