17:57 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Моя девушка? Она из семьи Пике"

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Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что встречается с дочерью трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике – 28-летней Келли. В минувшем сезоне россиянин набрал 25 очков и занял 14-е место в личном зачете.

– Я спокойно встретил все праздники, – цитирует "Спорт ФМ" Квята. – Потом был в Италии, в Риме, виделся с членами семьи, с девушкой своей. Набрался сил, сейчас уже вернулся домой. Также проездом был во Флоренции – до того ни разу толком не был там, увидел все, что хотел. Моя девушка? Ну да, мы встречаемся, и пока это все, что нужно знать. Ее зовут Келли, думаю, все уже видели в интернете. Она из семьи Пике, как вы знаете.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/kvyat-zhelayu-v-pervyy-rabochiy-den-vsem-bodrosti-i-energii.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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КолобокКолобков

Союз Аполлонович____Да ты просто не видел эту 28-ми летнюю девушку ))) А так-то да- дочь Пике, как никак..Правда его дети в основном тупят, но это ничего.

18:39

Союз Аполлонович

А вот здесь Даня многих обогнал)) Красавец!

18:29

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