Даниил Квят: "Моя девушка? Она из семьи Пике"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что встречается с дочерью трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике – 28-летней Келли. В минувшем сезоне россиянин набрал 25 очков и занял 14-е место в личном зачете.
– Я спокойно встретил все праздники, – цитирует "Спорт ФМ" Квята. – Потом был в Италии, в Риме, виделся с членами семьи, с девушкой своей. Набрался сил, сейчас уже вернулся домой. Также проездом был во Флоренции – до того ни разу толком не был там, увидел все, что хотел. Моя девушка? Ну да, мы встречаемся, и пока это все, что нужно знать. Ее зовут Келли, думаю, все уже видели в интернете. Она из семьи Пике, как вы знаете.
Дополнительная информация
http://sportfm.ru/news/kvyat-zhelayu-v-pervyy-rabochiy-den-vsem-bodrosti-i-energii.html
КолобокКолобков
Союз Аполлонович____Да ты просто не видел эту 28-ми летнюю девушку ))) А так-то да- дочь Пике, как никак..Правда его дети в основном тупят, но это ничего.
18:39
Союз Аполлонович
А вот здесь Даня многих обогнал)) Красавец!
18:29