Даниил Квят: "Моя девушка? Она из семьи Пике"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что встречается с дочерью трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике – 28-летней Келли. В минувшем сезоне россиянин набрал 25 очков и занял 14-е место в личном зачете.

– Я спокойно встретил все праздники, – цитирует "Спорт ФМ" Квята. – Потом был в Италии, в Риме, виделся с членами семьи, с девушкой своей. Набрался сил, сейчас уже вернулся домой. Также проездом был во Флоренции – до того ни разу толком не был там, увидел все, что хотел. Моя девушка? Ну да, мы встречаемся, и пока это все, что нужно знать. Ее зовут Келли, думаю, все уже видели в интернете. Она из семьи Пике, как вы знаете.