Даниил Квят: "Формула-1" достигла нужного уровня безопасности, хватит вводить новые правила"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят считает, что "Формула-1" уже достигла нужного уровня безопасности. По мнению россиянина, надо остановиться в плане введения дополнительных правил безопасности, которые отрицательно влияют на зрелищность гонок.

– "Формула-1" сделала много шагов в сторону безопасности, я считаю, что мы сейчас достигли нужного уровня безопасности, пора остановиться, – цитирует "Р-Спорт" Квята. – Всем интересно смотреть в таких условиях, когда существуют настоящие аварии. Слишком много правил и на трассе, и вне трассы, с безопасностью нужно просто найти баланс.