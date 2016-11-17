Даниил Квят: "Формула-1" достигла нужного уровня безопасности, хватит вводить новые правила"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят считает, что "Формула-1" уже достигла нужного уровня безопасности. По мнению россиянина, надо остановиться в плане введения дополнительных правил безопасности, которые отрицательно влияют на зрелищность гонок.
– "Формула-1" сделала много шагов в сторону безопасности, я считаю, что мы сейчас достигли нужного уровня безопасности, пора остановиться, – цитирует "Р-Спорт" Квята. – Всем интересно смотреть в таких условиях, когда существуют настоящие аварии. Слишком много правил и на трассе, и вне трассы, с безопасностью нужно просто найти баланс.
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Один французский паренек вряд ли согласился бы с Квятом. Но, увы это всего лишь частность. Что-то никто не закрыл Ф1 в 70-е. В детсве мне казалось, что Ф1 - передний край автомобилесироения. Какая экономия, какие ограничения бюджетов, какие к черту старты за Майландером? 15 лет назад кузов пускали на трассу, если обломки по всей трассе. Сейчас красный флаг, если белочка на трассе.
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