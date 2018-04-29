Даниэль Риккьярдо: "Здорово, что команда позволяет нам бороться между собой"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо выразил разочарование гонкой "Гран-при Азербайджана". Он сошел с дистанции после столкновения с партнером по команде Максом Ферстаппеном.

– Я расстроен, думаю о случившемся, – цитирует ВВС Риккьярдо. – Здорово, что команда позволила нам бороться между собой. Мы с Максом любим это. Несколько раз опасно сближались, борьба шла на пределе. К сожалению, все вот так закончилось. Это плохая ситуация, и нам обоим тяжело. Когда шел на обгон, думал, у меня будет прострнанство.

Между мной и Максом все хорошо. Мы можем только принести извинения. Никто не хотел оказаться в такой ситуации.