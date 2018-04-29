19:48 | Формула-1

Даниэль Риккьярдо: "Здорово, что команда позволяет нам бороться между собой"

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Пилот "Ред Булла"  Даниэль Риккьярдо выразил разочарование гонкой "Гран-при Азербайджана". Он сошел с дистанции после столкновения с партнером по команде Максом Ферстаппеном.

– Я расстроен, думаю о случившемся, – цитирует ВВС Риккьярдо. – Здорово, что команда позволила нам бороться между собой. Мы с Максом любим это. Несколько раз опасно сближались, борьба шла на пределе. К сожалению, все вот так закончилось. Это плохая ситуация, и нам обоим тяжело. Когда шел на обгон, думал, у меня будет прострнанство.

Между мной и Максом все хорошо. Мы можем только принести извинения. Никто не хотел оказаться в такой ситуации.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Andersen32

Балбес продолжай извиняться и не забудь поцеловать максика в ..опу!

20:36

george64

Ну да, одному дозволено абсолютно все, а у второго только одно право - извиняться.

19:54

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