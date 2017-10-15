Даниэль Риккьярдо: "Феттель живет "Формулой-1" больше любого из нас"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо отметил эмоциональность гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля. Они были напарниками в "Ред Булле" в 2014 году.

– Себастьян всегда поначалу слишком эмоционален, – цитирует F1i Риккьярдо. – Все помнят его яркие высказывания по радио. Но эти эмоции порождаются его страстью. Это один из самых страстных гонщиков. Он живет "Формулой-1" больше, чем любой из нас. Уверен, что всякий раз, когда я его опережал в 2014 году, он очень гневно себя вел. А потом, на разборе гонки с инженерами Феттель был спокоен и собран.