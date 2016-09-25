13:47 25 сентября | ФОРМУЛА-1

Даниэль Риккьярдо: "Был немного шокирован после победы Ферстаппена в Барселоне"

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Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо вспомнил, как воспринял победу своего партнера по команде Макса Ферстаппена, когда тот только перешел в австрийский коллектив из "Торо Россо". Голландец победил в своем первом же "Гран-при" в составе "Ред Булла", а австралиец в нынешнем сезоне еще не побеждал.

– Было нелегко видеть, как он побеждает, потому что я в той гонке в Барселоне легко мог бы выиграть, – цитирует Auto Hebdo Риккьярдо. – Так что я оказался немного в шоке. Но необходимо принимать такие вещи. В любом спорте есть взлеты и падения. Наша команда по ходу сезона становится все сильнее. Мы с Максом подстегиваем друг друга, создавая конкуренцию. Все очень мотивированы и вовлечены в работу. Каждый чувствует движение вперед.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rur79

банально нагнетает

14:56 26 сентября

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