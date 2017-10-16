Бывший менеджер Шумахера призвал семью гонщика раскрыть правду о его состоянии

Бывший менеджер семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Вилли Вебер хочет, чтобы семья гонщика раскрыла правду о его состоянии. Ранее появились слухи, что Шумахер находится в коме, а его состояние вызывает большие опасения.

– Мне очень жаль, что поклонники Михаэля не знают правды о его здоровье, – цитирует TZ Вебера. – Почему им не говорят правду? Они ведь тоже переживают по поводу состояния Шумахера. А загадки вокруг этой ситуации только порождают новые слухи.

Напомним, что Шумахер восстанавливается в обстановке секретности в своем швейцарском доме. Он получил тяжелую травму головы в 2013 году во время катания на горных лыжах.