Брендон Хартли: "Никто в паддоке не сомневается в скорости Квята"

Пилот "Торо Россо" Брендон Хартли заявил, что в отношениях между ним и Даниилом Квятом не будет напряженности. В прошлом сезоне 29-летний новозеландец фактически заменил россиянина в итальянской команде. Квят вернется в "Торо Россо" в следующем сезоне, по слухам, его партнером станет не Хартли, а Александр Албон.

– Он отличный парень, и у него уже достаточно большой опыт в "Формуле-1", – приводит Motorsport слова Хартли. – Он прошел через несколько сложных периодов. В его карьере были и более удачные отрезки, но как я всегда говорил, всегда остается возможность извлечь уроки и обернуть ситуацию в свою пользу.

Без провалов нет успеха. Тем более в спорте, где ты добиваешься побед только после того, как прошел через тяжелые времена, и я уверен, что так и будет в его случае. Я думаю, он использует весь полученный в "Формуле-1" опыт чтобы добиться успеха. Я не знаю никого в паддоке, кто отрицал бы факт, что у него есть талант и скорость – и я надеюсь, что он станет хорошим напарником для меня в следующем году, если, конечно, для меня все сложится нормально.

Я не думаю, что нам будет неудобно друг с другом работать, потому что он достаточно умен, чтобы понять, что все произошедшее в прошлом году никак не связано со мной. Он покидал команду, а потом в нее пришел я – не в обратном порядке. Мы виделись в Монако, у нас нормальные отношения, и я не думаю, что может возникнуть какая-либо напряженность.