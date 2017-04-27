Берни Экклстоун: "Мы можем потерять "Гран-при Бразилии" после 2020 года"

Бывший глава менеджмента "Формулы-1" Берни Экклстоун не уверен, что "Гран-при Бразилии" останется в календаре после 2020 года, информирует Autosport. Новый генеральный директор "Королевских гонок" Чейз Кэри поручил Экклстоуну провести переговоры с организаторами гонки на Интерлагосе относительно продления контракта с этапом. Ранее ходили слухи, что сам Экклстоун рассматривает вариант покупки Интерлагоса.

– Перед моей поездкой в Бразилию Чейз попросил меня поговорить с президентом о гонке, потому что я уже вел такие переговоры, – сказал Экклстоун в интервью бразильскому изданию UOL Esporte. – Но мне показалось, что мэра Сан-Паулу больше волновала не "Формула-1", а другие вещи. Он не хочет тратить ни одного доллара на проведение "Гран-при". Он хочет продать автодром и спросил, заинтересован ли я в покупке. Мы договорились с ним, что тот, кто купит автодром, обязан сохранить его в "Формуле-1". Затем нужно будет найти организатора гонки. Это довольно сложная задача. Но если мы не будем предпринимать никаких шагов, точно потеряем "Гран-при Бразилии".

В то же время Экклстоун заверил, что этап в Бразилии точно останется в "Формуле-1" до 2020 года включительно – до конца действия текущего контракта.