"Бенеттон" Шумахера выставят на аукцион

Болид, за рулем которого будущий семикратный чемпион Михаэль Шумахер проводил свои первые гонки в "Формуле-1", будет продан на аукционе в Спа 21 мая, информирует Motorsport. По данным аукционного дома, этот болид оценивается в диапазоне от 750 до 950 тысяч евро.

Впервые команда "Бенеттон" использовала шасси B191 с внутренним номером 02 с "Гран-при Сан-Марино", третьего этапа чемпионата мира-1991. Первоначально на машине выступал Роберто Морено, а позже Нельсон Пике одержал на ней свою последнюю победу в "Формуле-1", выиграв на ней "Гран-при Канады". Затем пришедший в команду Шумахер провел на этом болиде несколько осенних гонок того сезона. В 1992-м на этом же шасси, доработанном до спецификации B191B, в первых трех этапах выступал Мартин Брандл. После окончания сезона-1992 машина стала музейным экспонатом.

В 2016-м ее полностью восстановили, подготовив для выезда на гоночные трассы. В автомобиле установлен 3,5-литровый двигатель Ford Cosworth V8 мощностью 650 лошадиных сил, позволяющий достигать 13000 оборотов в минуту. Вес машины составляет 505 килограммов.