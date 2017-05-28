Баттон пообещал справить нужду на сиденье машины Алонсо

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо своеобразно пожелал удачи резервному пилоту команды Дженсону Баттону в "Гран-при Монако". Напомним, что британец вернулся в "Формулу-1" только для участия в этой гонке, так как Алонсо примет участие в "500 миль Индианаполиса".
- Следи за моей машиной! - сказал Алонсо.
- Я собираюсь пописать на твое сиденье... - ответил Баттон по радио.
📻ALO (live from 🇺🇸): "Look after my car!"– Formula 1 (@F1) 28 мая 2017 г.
📻BUT (in 🇲🇨): "I'm going to pee in your seat..." 😂#MonacoGP pic.twitter.com/VZiNHxCemX
Джерри. Без Тома.
Английское чувство юмора.
15:30
NedelKING
CЭ желтеет буквально с каждым днем. Кучмий от таких новостей и от статей о самых красивых женах футболистов ворочается уж точно!=(
15:28