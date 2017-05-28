Баттон пообещал справить нужду на сиденье машины Алонсо

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо своеобразно пожелал удачи резервному пилоту команды Дженсону Баттону в "Гран-при Монако". Напомним, что британец вернулся в "Формулу-1" только для участия в этой гонке, так как Алонсо примет участие в "500 миль Индианаполиса".

- Следи за моей машиной! - сказал Алонсо.

- Я собираюсь пописать на твое сиденье... - ответил Баттон по радио.