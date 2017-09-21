Ален Прост: "Рено" хочет быть интересной для ведущих пилотов в конце 2018 года"

Советник "Рено" Ален Прост считает, что команда должна быть готовой побороться за элитных пилотов в конце следующего сезона, когда истекут сроки контрактов ряда сильных гонщиков. Сама "Рено" на 2018 год состав уже сформировала: Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс.

– Несколько ведущих пилотов появятся на рынке в конце 2018 года, – цитирует Sky Sports Проста. – И мы хотим, чтобы они рассматривали нас как вариант продолжения карьеры. В следующем году у нас будет Сайнс. Но он все еще является членом семьи "Ред Булла". Если его результаты нас будут устраивать и сам он захочет остаться с нами, то попробуем найти решение.